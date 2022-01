Fundasul albaiulian Florin Ilie a semnat cu Universitatea Cluj

Fundasul albaiulian in varsta de 29 de ani, Florin Ilie, a semnat cu echipa de Liga 2, Universitatea Cluj, grupare care a incheiat anul pe locul 3.Florin Ilie s-a despartit in aceasta pauza competitionala de UTA Arad, unde a evoluat in acest sezon, in 20 de partide, reusind sa inscrie un gol pentru ABatrana DoamnaA.Fundasul a promovat la finalul sezonului 2019-2020, cu UTA in Liga 1, evoluand in acel sezon in 28 de partide, marcand un gol.Crescut de echipa din Cetatea "Marii Uniri", echipa ... citeste toata stirea