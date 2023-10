Ruse s-a calificat in finala turneului de tenis din Cluj, pe care o va disputata cu Tamara KorpatschGabriela Ruse si Tamara Korpatsch se vor lupta duminica, 22 octombrie, pentru trofeul Transylvania Open WTA 250. Sambata, Ruse a obtinut o victorie superba in semifinale, in fata favoritei 4 a turneului, Rebeka Masarova (6-1, 6-4) si va juca astfel a treia finala WTA din cariera, dupa cele din 2021 din Hamburg si Palermo.Gabriela Ruse: "M-am simtit extraordinar. In momentul in care am pasit pe ... citeste toata stirea