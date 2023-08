Jucatorul albaiulian Gheorghe Grozav, a marcat un gol in victoria echipei sale, Petrolul Ploiesti scor 3 - 2, in fata campioanei Farul Constanta, in etapa 4 din Superliga.Internationalul roman a inscris in minutul 69 al partidei de pe stadionul "Ilie Oana", majorand avantajul la 2 - 0 pentru "lupii galbeni".Grozav a primit o minge la aproximativ 25 de metri de poarta lui Buzbuchi, acesta a sutat in forta, mingea a luat pamantul in fata portii si s-a dus in plasa.Este a doua reusita ... citeste toata stirea