Handbalista romanca Cristina Neagu, jucatoare care evolueaza la CSM Bucuresti, a reusit duminica, golul cu numarul 1000 in Liga Campionilor la handbal feminin.CSM Bucuresti a castigat cu scorul de 27-23 in fata formatiei germane Bietigheim, in grupele Ligii Campionilor, "tigroaicele" bifand a 12-a victorie consecutiva in toate competitiile.Echipa bucuresteana calificandu-se in sferturile de finala ale ... citeste toata stirea