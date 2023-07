Volei Alba Blaj a mai transferat o voleibalista nascuta in Serbia.Alaturi de Isidora Kockarevic, la campioana Romaniei a ajuns si Katarina Jovic.In varsta de 23 de ani, Jovic ajunge la echipa din "Mica Roma" de la formatia sud-coreeana Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass.Jovic are in palmares campionatul castigat cu formatia sud-coreeana, campionatul si Cupa Elvetiei.Transferul a fost anuntat de Volei Alba Blaj, prin intermediul paginii de socializare."Bun venit, Katarina JovicSecundul ... citeste toata stirea