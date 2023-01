Inotatorul Robert Glinta, se retrage din activitate la varsta de 25 de ani

Inotatorul roman Robert Glinta, a anuntat marti, printr-o postare pe pagina de socializare ca se retrage din activitatea competitionala.Sportivul in varsta de 25 de ani, si-a motivat retragerea prin faptul ca si-a epuizat resursele si vrea sa aiba grija de propria sanatate.Robert Glinta este campion european la 100 metri spate in 2020 si multiplu medaliat cu argint si bronz la europene. El are in palmares si o medalie de bronz la 100 metri spate la Campionatele Mondiale din 2021.Glinta a ... citeste toata stirea