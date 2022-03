Irina Begu a eliminat-o pe principala favorita la Miami Open

Irina Begu ( 31 de ani, 70 WTA ) a reusit in runda a doua a turneului de la Miami ( WTA 1000 ) sa o elimine pe principala favorita a competitiei, Aryna Sabalenka ( 23 de ani, 5 WTA ), fiind prima ei victorie din 2018 incoace contra unei jucatoare de top 10.Irina a castigat meciul in 98 de minute, scor 6-4, 6-4 si va urca 6 pozitii in clasament dupa acest succes." E o victorie mare pentru mine si sunt bucuroasa ca am putut sa joc agresiv la punctele importante. A fost dificil sa ma adaptez, ... citeste toata stirea