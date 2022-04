Francisco Cerundolo ( 103 ATP ) este cel mai slab clasat jucator semifinalist din istoria turneului de la Miami ( 1985-2019, 2021-2022 ). Urmatorul a fost Sebastien Grosjean, nr. 74 in 1999.Francisco CerundoloCerundolo a ajuns in semifinale dupa ce italianul Jannik Sinner s-a retras dupa doar 5 game-uri din cauza unei probleme la picior. Argentinianul il va intalni in semifinala pe norvegianul Casper Ruud, care l-a invins pe ... citeste toata stirea