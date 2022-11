Jodoka Laura Bogdan, legitimata la CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz Campionatul National de Judo U18 la Izvorani

Sportiva CS Unirea Alba Iulia, Laura Bogdan, a obtinut medalia de bronz la Campionatul National de Judo Ne Waza U 18, desfasurat in 5 si 6 noiembrie la Izvorani.Sportiva noastra a concurat in limitele categoriei de greutate 52 de kilograme. Laura Bogdan are dubla legitimare (CS Unirea Alba Iulia si CSM Cluj-Napoca). Sportivii sectiei de judo sunt pregatiti de catre antrenorii Dinu Alin si Dinu Cristian.Rezultatul de la Izvorani vine dupa alte doua medalii de bronz, obtinute la Campionatul ... citeste toata stirea