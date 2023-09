Judoka Alexandru Sibisan si Laura Alexia Bogdan, sportivi legitimati la CS Unirea Alba Iulia, s-au calificat la Campionatul Mondial de Judo Juniori, gratie rezultatelor extraordinare obtinute la ultimele competitii internationale. Campionatul Mondial va avea loc in perioada 4-7 octombrie, in Portugalia, la Odivelas. Laura Bogdan va concura la categoria de greutate 48 de kilograme, in timp ce Alexandru Sibisan va lupta in categoria de greutate 90 de kilograme.Campionatul Mondial de Judo Juniori ... citeste toata stirea