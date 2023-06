Echipa nationala a Romaniei a remizat vineri seara, scor 0-0, pe terenul selectionatei din Kosovo, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024 din Germania.Meciul s-a jucat pe un teren greu, imbibat in multe locuri de pe suprafata de joc cu apa, disputarea partidei fiind la un moment dat sub semnul intrebarii.Ocaziile de gol ale Romaniei din prima repriza, i-au apartinut lui Puscas, Coman si Man.Cel mai bun om al Romaniei din prima repriza, a fost portarul Rapidului, Horatiu Moldovan care a ... citeste toata stirea