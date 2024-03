Laura Alexia Bogdan si Alexandru Sibisan, de la CS Unirea Alba Iulia, medalii de argint la Cupa Europeana de Juniori

Laura Alexia Bogdan si Alexandru Sibisan, sportivi legitimati la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, au obtinut medalii de argint la Cupa Europeana de Juniori de la Sarajevo, desfasurata in 2-3 martie. Acestea sunt primele performante internationale obtinute in acest an de catre sportivii sectiei noastre de judo.Laura Alexia Bogdan (eleva a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia - director Daniela Mateica) a concurat la categoria de greutate - 48 de kilograme si la categoria de varsta ... citește toată știrea