Nationala de fotbal a Romaniei va intalni luni, 19 iunie, cu incepere de la ora 21.45, selectionata Elvetiei, intr-o partida contand pentru Grupa I din cadrul preliminariilor pentru Campionatul European 2024 din Germania.Inaintea duelului de pe Arena din Lucerna, Elvetia ocupa locul 1 cu 9 puncte, iar Romania o urmeaza pe locul 2 cu 7 puncte.Echipa din Esara Cantoanelor are 3 victorii din trei partide in Grupa I, obtinute in fata celor de la Belarus (5-0), Israel (3-0) si Andorra (2-1). ... citeste toata stirea