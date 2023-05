Marsaluitoarea Ardean Larisa, sportiva cu dubla legitimare (CS Unirea Alba Iulia, LPS Unirea Alba Iulia), a obtinut medalia de aur la Campionatul National de Copii, desfasurat la Bucuresti in 27 si 28 mai.Ardean Larisa este pregatita de prof. Gabriel Avram si a concurat in proba de 2.000 de metri, la categoria Copii 1 (copii nascuti in 2010). Ea a obtinut timpii 10:19, ceea ce reprezinta un record personal, dar si un progres evident in activitatea sportiva.Rezultate foarte bune au fost ... citeste toata stirea