Marti, ora 20:45, meci amical: Israel - Romania

Nationala de fotbal a Romaniei, va intalni marti seara, cu incepere de la 20:45, pe stadionul din Netanya, reprezentativa Israelului.Cu aceste partide amicale, Romania pregateste partidele oficiale pe care le disputa in iunie, in Divizia B a Ligii Natiunilor, "tricolorii" fiind in grupa cu Muntenegru, Bosnia si Hertegovina si Finlanda.Nationala condusa de Edi Iordanescu, a inceput prost partidele amicale din acest an, 0-2, pe teren propriu cu Grecia.Patru jucatori ai nationalei ... citeste toata stirea