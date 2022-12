Marti, ora 21:00 Argentina - Croatia. Messi vs Modric, cine se califica in finala de la Mondial

Argentina si Croatia, se vor duela marti, cu incepere de la ora 21:00, in prima semifinala de la Campionatul Mondial din Qatar.Partida se va desfasura pe stadionul Lusail Stadium din capitala Doha.Sud-americanii au fost aproape de titlul mondial in 2014, cand au ajuns pana in finala turneului final din Brazilia, cedand in prelungiri cu Germania, scor 0-1.Jucatorii Argentinei vor juca si pentru superstarul Messi, Cupa Mondiala este singurul trofeu care lipseste din palmaresul capitanului ... citeste toata stirea