Medalie de argint pentru atleta Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia), la Campionatele Nationale de Mars, desfasurat la Pitesti

Alexandra Cristea, legitimata la CS Unirea Alba Iulia, a obtinut medalia de argint la Campionatele Nationale de Mars - Juniori 2, desfasurate sambata si duminica, 28-29 mai, pe stadionul municipal din Pitesti "Nicolae Dobrin".Rezultatul este cu atat mai merituos in contextul in care Alexandra Cristea a obtinut acest rezultat, la juniori 2, desi are varsta de juniori 3. Nascuta in anul 2007, ea a concurat la competitia destinata atletelor nascute in anii 2005 si 2006.Astfel, la proba de 5.000 ... citeste toata stirea