Medalie de argint pentru pugilistul Aaron Rusu (CS Unirea Alba Iulia), la Centura Transilvaniei

Aaron Rusu, pugilist legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obtinut medalia de argint la Centura Transilvaniei, competitie desfasurata la Cluj-Napoca in 23 si 24 august.Sportivul nostru a concurat la categoria de greutate 75 de kilograme - juniori si este pregatit de catre antrenorul emerit Nicolae Pastiu.Aceasta este a doua medalie obtinuta de catre boxer in acest an. Aaron Rusu s-a clasat pe a doua treapta a podiumului si la competitia ... citeste toata stirea