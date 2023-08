Mihaela Popa (fosta Acatrinei), sportiva legitimata la CS Unirea Alba Iulia si CSM Alba Iulia, a obtinut o performanta extraordinara la Jocurile Francofoniei, desfasurate in Kinshasa, Republica Democratica Congo.La proba de 20 de kilometri mars, Mihaela a cucerit medalia de aur, confirmandu-si statutul de una dintre cele mai talentate atlete din Romania."Cursa in care Mihaela a dominat cu autoritate a fost previzibila, avand in vedere rezultatele anterioare ale sportivelor prezente la start. ... citeste toata stirea