Medalie de aur pentru Alecsandru Boloage (CS Unirea Alba Iulia) la Campionatul Balcanic de Taekwondo desfasurat in Albania

Sectia de Taekwondo a CS Unirea Alba Iulia incheie anul competitional cu un rezultat excelent! Sportivul nostru, Alecsandru Boloage, s-a clasat pe prima treapta a podiumului la Campionatul Balcanic de Cadeti, desfasurat in 3 si 4 decembrie in Albania.Alecsandru Boloage, pregatit de antrenorul Alin Moldovan, a concurat in limitele categoriei de greutate 53 de kilograme. Acesta s-a impus in toate cele 3 meciuri disputate, invingand sportivi din Grecia, Bosnia si