Medalie de aur pentru Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia) la Campionatul Mondial de Powerlifting - Seniori, desfasurat in Viborg. Cea mai mare performanta din istoria sportului din judetul Alba

Sportivul Andrei Irimie de la CS Unirea Alba Iulia a obtinut medalia de aur la Campionatul Mondial de Powerlifting - Seniori. Aceasta este cea mai mare performanta din istoria sportului din judetul Alba.Campionatul Mondial de Powerlifting s-a desfasurat in perioada 14-19 noiembrie la Viborg, in Danemarca, avand la start peste 300 de sportivi. In urma acestei competitii, in istoria sportului judetean, national si mondial, se consemneaza faptul ca Andrei Irimie este primul in lume, in limitele ... citeste toata stirea