Medalie de bronz pentru sahistul Radu Tampea (CSM Unirea Alba Iulia), la Balcaniada de sah pentru juniori din Muntenegru

Reluate dupa o pauza de peste 20 de ani, Campionatele Balcanice de sah se desfasoara in aceste zile la Cetinje (Muntenegru), la competitie participand concurenti din Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Moldova, Macedonia, Muntenegru, Romania, Slovenia si Serbia.Juniorul albaiulian Radu Tampea a avut o evolutie excelenta in prima proba a competitiei, cea de sah clasic, obtinand medalia de bronz la categoria juniori sub 16 ani, la care au participat 18 jucatori.Din cele 9 ... citeste toata stirea