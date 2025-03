Medalie de bronz pentru sectia de taekwondo a CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul European de Tineret

Alecsandru Boloage, luptator legitimat la CS Unirea Alba Iulia si pregatit de instructorul Alin Moldovan, a obtinut medalia de bronz la Campionatul European de Tineret, desfasurat in 16 martie la Bucuresti.Alecsandru Boloage are 17 ani si a concurat la categoria de greutate - 63 de kilograme. El s-a clasat pe locul 3 la Campionatul European de Tineret dupa ce a obtinut 3 victorii in fata unor sportivi din Cipru si Turcia.Alecsandru Boloage practica taekwondo de peste 8 ani, fiind pregatit de ... citește toată știrea