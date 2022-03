Medalii de aur si argint pentru sportivii sectiei de Taekwondo de la CS Unirea Alba Iulia

CS Unirea Alba Iulia a obtinut 4 medalii la Campionatul Campionatul National, proba olimpica Kyorugi, dintre care 3 la individual si una in urma constituirii clasamentului general, pe cluburi. Competitia de Taekwondo s-a desfasurat in perioada 19-20 martie la Bucuresti.Rezultate CS Unirea Alba Iulia:Fara Alex - 49 kg, juniori, locul 1;Boloage Alecsandru - 51 kg, juniori, locul 1;Galea Mario - 51 kg, juniori, locul 2;Cetean Eduardo - 45 kg (ultimul an la cadeti, debut la juniori), ... citeste toata stirea