Volei Alba Blaj va intalni miercuri, 15 noiembrie, cu incepere de la ora 18.00, in Sala Polivalenta, formatia Volero Le Cannet, partida care va conta pentru etapa 2 din faza grupelor Ligii Campionilor la volei.Meciul va putea fi urmarit si la TV, partida va fi transmisa in direct pe TVR3.In weekend, Volei Alba Blaj au castigat cu scorul de 3-0, pe terenul formatiei Corona Brasov, in etapa 6 din Divizia A la volei.In etapa inaugurala, echipa din "Mica Roma" a trecut in deplasare, cu scorul de ... citeste toata stirea