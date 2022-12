Miercuri, ora 21:00 Franta - Maroc. Cocosii infrunta leii, pentru un loc in finala Mondialului

Franta si Maroc se intalnesc miercuri, cu incepere de la ora 21.00, pe stadionul Al Bayt Stadium din Al Khor, in cea de-a doua semifinala a Cupei Mondiale la fotbal din Qatar.Castigatoarea dintre cele doua, va intalni in marea finala, care se va disputa duminica, 18 decembrie, Argentina echipa care a trecut marti seara, cu scorul de 3-0 de Croatia.Franta a inregistrat in grupa D, doua victorii cu Australia si Danemarca si o infrangere in fata Tunisiei.In optimi, Franta a trecut de Polonia ... citeste toata stirea