Sevilla si AS Roma se vor intalni, miercuri, 31 mai, cu incepere de la ora 22.00, in finala Europa League.Finala se va disputa pe Puskas Arena din capitala Ungariei - Budapesta.Se vor intalni cea mai titrata echipa din competitie - sase trofee pentru Sevilla, si AS Roma - detinatoarea trofeului Conference League.Castigatoarea finalei de la Budapesta, isi va asigura un bilet pentru sezonul urmator din Uefa Champions League.Parcursul spaniolilor a inceput in Champions League, unde au ... citeste toata stirea