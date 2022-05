Mihaela Mih Dehelean (CS Unirea Alba Iulia) evolutie foarte buna la o competitie internationala de culturism si fitness

Mihaela Mih Dehelean, sportiva legitimata la CS Unirea Alba Iulia, a avut o evolutie foarte buna la competitia internationala de culturism si fitness Tiger Classic, desfasurata la Bucuresti in perioada 14-15 mai.Mihaela Mih Dehelean a concurat la categoria "Women's Bikini", cu cele mai bune sportive din Europa, si s-a clasat pe locul 5. Progresul sportivei noastre, pe scena competitionala, este vizibil de la un an la altul."Ce ciudat se comprima timpul in cateva fotografii, in cateva ... citeste toata stirea