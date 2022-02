Mihnea Costachi, locul 2 la open- ul irlandez Bunratty Open. L-a invins pe Michael Adams, fost numar 4 mondial

Maestrul international Mihnea Costachi (CSM Unirea Alba Iulia) si-a demonstrat din nou abilitatile in concursurile cu timp redus de gandire, ocupand un excelent loc 2 la Bunratty Open, un traditional concurs irlandez de blitz, care in acest an s-a desfasurat online pe site-ul chess.com datorita pandemiei Covid-19.Turneul a reunit la start 66 de jucatori din 11 tari, printre acestia 6 mari maestri internationali si numerosi alti detinatori de titluri internationale.In cele 9 partide disputate, ... citeste toata stirea