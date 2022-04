Nationala de handbal a Romaniei, s-a calificat la Campionatul European din 2022

Nationala de handbal a Romaniei, a obtinut sambata, calificarea la Campionatul European, turneul final avand loc in perioada 4-20 noiembrie, in Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru.Este calificarea cu numarul 14, obtinuta de AtricoloreA la un Campionat European.Cu Cristina Neagu in mare forma, 12 goluri, Romania a castigat sambata, in sala din Ramnicu Valcea, cu scorul de 38-29, partida disputata in fata nationalei Austriei, acesta fiind ultimul meci din Grupa 2 a preliminariilor.In ... citeste toata stirea