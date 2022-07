Nelutu Budin si Ioan Marcu, au semnat cu Vointa Stremt. Cei doi se intorc dupa 3 ani, pe banca finalistei Cupei.

Vointa Stremt va avea incepand din acest sezon competitional, un nou staff tehnic in persoana lui Ioan Marcu - antrenor principal si Nelutu Budin - director tehnic.Cei doi au ajuns la o intelegere cu oficialii Vointei, iar in cursul zilei de vineri, viitorul staff tehnic a fost prezentat echipei, in cadrul unei sedinte care a avut loc la sediul clubului.Nelutu Budin si Ioan Marcu, se intorc pe banca tehnica a echipei, dupa o pauza de 3 ani, in sezonul 2019/2020, cu cei doi la timona, Vointa ... citeste toata stirea