Mijlocasul albaiulian Nicolae Stanciu, a debutat vineri, pentru noua sa echipa Wuhan Three Towns, in campionatul Chinei.Stanciu a fost integralist in victoria echipei sale, cu scorul de 4-0, in deplasare, pe terenul formatiei Hebei.Pentru formatia lui Stanciu, au marcat Wallace, Davidson, Haoyang Xu si Yifei Sang.Internationalul roman, isi putea trece numele pe lista marcatorilor, acesta ... citeste toata stirea