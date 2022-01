Nicusor Stanciu pleaca de la Slavia Praga. Mijlocasul albaiulian va semna cu Wuhan FC

Mijlocasul albaiulian Nicusor Stanciu, se va desparti de formatia ceha Slavia Praga.Jucatorul crescut de Unirea Alba Iulia, va pleca in campionatul Chinei, la formatia Wuhan FC, pe suma de 4 milioane de euro, aceeasi suma pe care formatia din Cehia a platit-o celor de la Al Ahli in 2019.Oficialii formatiei chineze, se afla in capitala Cehiei inca de luni, timp in care acestia au purtat negocieri cu cei ai Slaviei.Daca se va ajunge la un acord de ambele parti, Stanciu va pleca in China pentru ... citeste toata stirea