Pugilistul David Catalin Bejenaru, legitimat la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, convocat la lotul national de box

Pugilistul David Catalin Bejenaru, legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a primit anuntul convocarii la lotul national de box, in urma prestatiilor bune la ultimele doua competitii din aceasta primavara: Cupa Romaniei - Seniori si Centura de Aur "Nicolae Linca".David Catalin Bejenaru, pregatit de antrenorul emerit Nicolae Pastiu, a primit anuntul privind convocarea la lotul national, in urma competitiei Centura de Aur, desfasurata in perioada 4-9 aprilie, la Targu Mures, la care ... citeste toata stirea