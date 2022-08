Pugilistul Fatan Luca Petru (CS Unirea Alba Iulia), in lotul Romaniei, pentru Campionatul European de Box Cadeti

Fatan Luca Petru, pugilist legitimat la CS Unirea Alba Iulia si pregatit de catre Andrei Daramus, face parte din lotul Romaniei care a facut deplasarea in Turcia, la Erzurum, pentru a boxa la Campionatele Europene de Cadeti."Asa cum am mai spus, e un copul foarte bun, talentat, care daca se va tine de munca va ajunge departe. Speram sa aduca o medalie! Sunt convins ca nu va fi usor deoarece va intra in ring cu cei mai buni, dar am mare incredere in el", a transmis antrenorul Andrei ... citeste toata stirea