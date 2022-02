Rafael Nadal scrie istorie la Australian Open si este primul tenismen din lume cu 21 de trofee de Grand Slam

Rafael Nadal ( locul 5 ATP, 35 de ani ) a castigat Australian Open 2022. Acesta l-a invins in cinci seturi pe rusul Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP), scor 2-6, 6-7 (2), 6-4, 6-4, 7-5, in 5 ore si 24 de minute, castigand pentru a doua oara acest turneu, prima data fiind in urma cu 13 ani, in 2009.Rafael Nadal revine de la 0-2 la seturi pentru prima data in finala unui turneu de Grand Slam, acesta declarand ca a fost unul dintre cele mai grele meciuri din cariera."In primul rand, stiu ca este ... citeste toata stirea