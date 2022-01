Rafael Nadal triumf la Australian Open. Spaniolul a revenit de la 0 - 2, in marea finala cu Medvedev

Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP, a castigat, duminica, grand slam-ul cu numarul 21, dupa ce l-a intrecut, cu scorul de 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5, pe rusul Daniil Medvedev, locul 2 ATP. Finala a durat aproape cinci ore si jumatate, si, la capatul ei, Nadal a devenit primul jucator din istorie care a castigat 21 de "majore", unul in plus fata de Roger Federer si Novak Djokovici.Nadal, 35 de ani, a cucerit a doua oara in cariera Australian Open, din sase finale jucate, primul succes dupa ... citeste toata stirea