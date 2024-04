Robert Pastiu, locul 1 la Turneul "Cupa Cetatii Alba Iulia" la tenis de camp

In data de 6 aprilie 2024, in municipiul Alba Iulia, a avut loc turneul de tenis de camp rezervat juniorilor "Cupa Cetatii Alba Iulia", competitie in cadrul Campionatului National "Tenis 10".La acest turneu, au fost prezenti sportivi din Alba Iulia, Sibiu, Cluj Napoca, Targu Mures, Timisoara, Brasov si Oradea.Tenismenul cugirean Robert Pastiu, in varsta de 7 ani, legitimat la Cubul Sportiv Metalurgistul ... citește toată știrea