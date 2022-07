Romania reprezentata la Campionatele Mondiale de Mars si Taekwondo, de sportivii de la CS Unirea Alba Iulia

Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia va reprezenta Romania, in luna iulie, la cel mai inalt nivel. Patru sportivi vor participa, in urmatoarea perioada, la cele mai importante competitii organizate in acest an pentru sporturile pe care le practica.Astfel, marsaluitoarele Ana Rodean si Mihaela Acatrinei, coordonate de catre prof. Gabriel Avram, vor concura la Campionatul Mondial de Atletism - Seniori, competitie ce se va desfasura la Eugene, Oregon - Statele Unite ale Americii, in perioada 15-24 ... citeste toata stirea