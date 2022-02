Rugby: Romania - Rusia 34-25. Victorie pentru Romania, in primul meci din 2022

Nationala de rugby a Romaniei, a obtinut sambata, o victorie importanta in Cupa Europeana a Natiunilor (Rugby Europe Championship).Stejarii au invins in primul meci din 2022, cu scorul de 34-25, reprezentativa Rusiei, intr-o partida disputata pe Stadionul National Arcul de Triumf din Bucuresti.Partida a contat pentru calificarea pentru Cupa Mondiala care se va disputa in Franta din 2023.In urma victoriei de sambata, Romania si-a trecut in palmares si Cupa Kiseleff, trofeu pus in joc in anul ... citeste toata stirea