Sahistul Mihnea Costachi, in finala Grand Prix Romania, turneu care se va desfasura in perioada 5-6 decembrie in Alba Iulia

Mihnea Costachi (CSM Unirea Alba Iulia) a reusit duminica sa obtina calificarea in finala Grand Prix Romania la sah care se va desfasura in perioada 5-6 decembrie la Alba Iulia.Circuitul organizat de Federatia Romana de Sah ofera premii de peste 100.000 de euro, fiind cel mai puternic circuit de acest gen din Europa. In finala fondul de premiere este de 25.000 euro, primul clasat urmand a fi recompensat cu 5.000 euro.In aceste conditii este de inteles interesul foarte mare pentru ultima etapa ... citeste toata stirea