Sportivii sectiei de Taekwondo din cadrul CS Unirea Alba Iulia au obtinut 10 medalii la Cupa Romaniei, desfasurata la Iasi in perioada 10-12 noiembrie.Performantele obtinute i-au propulsat pe podium in diverse categorii de varsta, aducand deopotriva onoare clubului albaiulian. Cea mai mare performanta a fost obtinerea medaliei de aur de catre Boloage Alecsandru la categoria Juniori.Tanarul sportiv si-a demonstrat abilitatile si determinarea in fata adversarilor, reusind sa cucereasca locul ... citeste toata stirea