Sambata, ora 17:00, Croatia - Maroc, in finala mica la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar

Croatia si Maroc se vor intalni sambata, cu incepere de la ora 17:00, in finala mica a Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar.Cele doua echipe nationale, au fost adversare in Grupa F, remizand in partida partida de la acest mondial, scor 0-0.Croatia a pierdut in semifinala disputata in fata Argentinei, scor 0-3, pentru sud-americani marcand Lionel Messi si dubla lui Julian Alvarez.Croatia a inceput Cupa Mondiala cu o remiza in fata Marocului, a urmat victoria in fata Canadei si egalul ... citeste toata stirea