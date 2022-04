Sambata, ora 17:00, Liga 3: Metalurgistul Cugir - Corvinul Hunedoara. Echipa de la "poalele" Draganei, continua lupta pentru locul 2

Metalurgistul Cugir si Corvinul Hunedoara, se vor intalni vineri, cu incepere de la 17.00, pe Stadionul "Cugir Arena", in cel ce este derby-ul Ligii 3.Este o partida, cu miza importanta pentru Metalurgistul, iar pentru Corvinul una fara miza, Florin Maxim dorind sa faca ultimele "reglaje" inainte de meciurile de baraj.Hunedoara este singura echipa care pana in acest moment, dupa desfasurarea etapei a 4-a a play-off-ului, si-a asigurat locul 1 in Seria 9.Aceasta are un total de 60 de puncte ... citeste toata stirea