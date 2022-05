Sambata, ora 22:00 Finala Uefa Champions League: Liverpool - Real Madrid

Liverpool si Real Madrid, se vor intalni sambata, cu incepere de la 22:00, pe Stade de France din Saint-Denis din Paris, in finala celei mai importante competitii intercluburi: Uefa Champions League.Liverpool a castigat faza grupelor, iar pentru a ajunge in marea finala, englezii au trecut de Inter in optimi, Benfica in sferturi si in semifinale, de formatia spaniola Villarreal.Real Madrid a castigat faza grupelor, iar pentru a ajunge in ultimul act, echipa din capitala Spaniei, a eliminat ... citeste toata stirea