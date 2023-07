Astazi se implinesc 47 de ani, de la momentul istoric cand gimnasta romanca Nadia Comaneci, obtinea prima nota de 10, din istoria gimnasticii mondiale.Se intampla in data de 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice desfasurate in capitala Canadei - Montreal.Nadia Comaneci a participat la mai multe probe din concurs: barna, solul, sariturile si paralele.La Montreal, in 1976, afisajul electronic nu era programat sa arate nota 10, fiindca nu existau decat trei spatii pentru afisarea notelor, asa ca ... citeste toata stirea