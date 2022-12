Simona Halep desemnata de Federatia Romana de Tenis, cea mai buna jucatoare din 2022

Simona Halep a fost desemnata joi de catre Federatia Romana de Tenis, cea mai buna jucatoare din 2022.Halep a reusit sa castige in 2022, turneele de la Melbourne si Toronto, datorita acestor succese, Simona a urcat de pe locul 20 pana pe pozitia 10 in clasamentul mondial.Simona Halep a fost suspendata de catre Agentia Internationala de Integritate a Tenisului dupa ce a fost testata pozitiv la US Open 2022.La masculin cel mai bun jucator din 2022, a fost ales Nicholas David Ionel, sportiv in ... citeste toata stirea