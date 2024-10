Sportiva CS Unirea Alba Iulia, Alexandra Cristea - medalie de bronz la Campionatul National de 5 km alergare

Sportiva CS Unirea Alba Iulia, Alexandra Cristea, care de curand a implinit varsta de 17 ani, a obtinut medalia de bronz, la Campionatul National de 5 km alergare pe sosea, la categoria de varsta U20.Competitia s-a desfasurat la Oradea, in zona centrala a orasului, in Piata Unirii, fiind destinata Seniorilor, si atletilor sub 23, respectiv sub 20 de ani.Alexandra Cristea, sportiva pregatita de antrenorul Gabriel Avram, s-a clasat pe locul III cu timpul 18:18, un rezultat foarte bun pentru ... citește toată știrea