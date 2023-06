Noul antrenor formatiei CSM Unirea Alba Iulia, locul 3 in play-off -ul Ligii 3, sezonul 2022/2023, va fi Stelian Gherman.Tehnicianul in varsta de 57 de ani, originar din municipiul Turda, acolo unde si-a inceput si junioratul la echipa locala Ariesul Turda.In cariera de fotbalist, Gherman a evoluat la Unirea Alba Iulia si Universitatea Cluj atat in Liga 1 (152 de meciuri/6 goluri) si Liga 2 (33 meciuri/4 ... citeste toata stirea