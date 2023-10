Jodie Burrage si Jil Teichmann, campioane la dubluTamara Korpatsch este noua campioana a turneului Transylvania Open WTA 250. Jucatoarea din Germania in varsta de 28 de ani a castigat la Cluj primul ei titlu WTA 250, dupa ce a invins-o in finala pe Gabriela Ruse, scor 6-3, 6-4. Ambele jucatoare au avut o saptamana excelenta la Cluj. In urma victoriilor de aici, Tamara se apropie de cel mai bun loc ocupat in clasamentul WTA si va ajunge, de saptamana viitoare, in jurul locului 80. Gabriela a ... citeste toata stirea